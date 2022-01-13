Kütahya'da dehşet! Feci ölüm!

İHA

Kütahya'da edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki Sabri Sarıboğa vücudunu bakımını yaptığı pres makinesine kaptırdı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER

İHA'da yer alan son dakika haberine göre durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine Kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm çalışmalara rağmen Sarıboğa, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabri Sarıboğa'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.