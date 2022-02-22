Küresel piyasalarda Rusya tansiyonu

Putin'ın Ukrayna'nın doğusundaki iki sözde devleti de tanıdığını açıklaması küresel piyasaları sallarken risk iştahı kapandı, güvenli liman arayışları hızlandı.
Rus rublesi yüzde 3'ten fazla değer kaybetti ve dolar karşısında 15 ayın en düşük seviyesi 79.7'ye geriledi. Rus Borsası IMOEX de yüzde 10'un üzerinde düşerek 3 bin puanın altına çekildi.
Küresel piyasalarda ilk satış Asya piyasalarında gelirken Nikkei endeksi yüzde 2, Şangay yüzde 1.36, Hong Kong yüzde 2.5, Güney Kore borsası yüzde 1.7 düştü. Güvenli liman olarak görülen Japon Yeni ve Japon varlıklarına fon girişlerinde artış gördü.
Bitcoin fiyatı yüzde 5'in üzerinde düşüşle 36 bin 500 dolar, Ethereum ise yüzde 7'nin üzerinde kayıpla 2bin 525 dolar seviyesinde.
ABD'de Başkanlar günü nedeniyle piyasalar kapalı olurken yüzde 2'nin üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvilleri 1.8'e kadar geriledi, ABD vadelileri de geri çekildi. S&P 500 vadelileri yüzde 2'ye yakın, Nasdaq vadelileri ise yüzde 2'nin üzerinde düştü.
Piyasaların güvenli liman arayışıyla İsviçre Frangı son 1 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksinde ise yükseliş görüldü ve DXY yeniden 96 puanın üzerine çıktı.
Altının ons fiyatı ise 1909 dolara kadar çıkarken Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Yurt içinde Dolar/TL'de hareket sınırlı kalırken işlemler 13.68 seviyesinden geçiyor, gram altın fiyatı 840 TL'ye dayandı.
Rusya ve Batı arasındaki gerilim arz endişeleriyle petrol fiyatını da yukarı çekerken brent petrolün varili yeniden 93 doları geçti.
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