Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

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Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre; kur korumalı mevduat sistemine dahil hesaplara, vade sonunda yenileme imkanı sağlandı. Yenilenen hesap, ilk açılışındaki destekten faydalanmaya devam edecek.

21 Aralık 2021'de yapılan ilk düzenlemede hesaplar, destekten bir kereye özel yararlanabiliyordu. Öte yandan kur korumalı mevduat sisteminde 3 aylık ilk vade 21 Mart 2022'de tamamlanacak.

ŞİRKETLERE DE 3 AY VADE İMKANI

Tebliğ ile birlikte artık şirketler de 3 ay vade ile hesap açabilme imkanına sahip oldu.

Şirketler kur korumalı mevduat sistemine 11 Ocak'ta dahil olmuş, ilk vade 6 ay olarak belirlenmişti. Yapılan değişiklikle şirketler için de vade sonunda yenileme hakkı getirildi.