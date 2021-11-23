Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Ankara'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme, kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.