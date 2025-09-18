Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.165,85 %-0,15
        DOLAR 41,3064 %0,10
        EURO 48,8561 %0,18
        GRAM ALTIN 4.857,34 %0,01
        FAİZ 39,71 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 55,33 %0,00
        BITCOIN 116.316,00 %0,57
        GBP/TRY 56,3909 %0,22
        EUR/USD 1,1816 %0,03
        BRENT 67,95 %-0,76
        ÇEYREK ALTIN 7.941,19 %0,00
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi kartı ve KMH faizlerinde indirim - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi kartı ve KMH faizlerinde indirim

        Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 00:58 Güncelleme: 18.09.2025 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kredi kartı ve KMH faizlerinde indirim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı.

        Geçiş sürecine ilişkin, söz konusu değişiklik çerçevesinde hesaplanacak oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025’ten itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar, tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan oranlar geçerli olmaya devam edecek.

        Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini TCMB Başkanı yürütecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kadıköy'de soğuk duş!
        Kadıköy'de soğuk duş!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Habertürk Anasayfa