Kredi kartı ve KMH faizlerinde indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı.

Geçiş sürecine ilişkin, söz konusu değişiklik çerçevesinde hesaplanacak oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025’ten itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar, tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan oranlar geçerli olmaya devam edecek.

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini TCMB Başkanı yürütecek.