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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta yangın çıktı: Köyü alevler sardı, 2 kişi öldü! Yangının sebebi bilinmiyor

        Sinop'ta 5 evin zarar gördüğü yangında 2 kişi öldü

        Sinop'ta bir köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü. Feci olayda 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:10
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        Köyü alevler sardı, 2 kişi öldü!
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 evin zarar gördüğü yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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        Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

        Cenazeler incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ​​​​​​

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        #son dakika
        #Sinop
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