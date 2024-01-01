Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
Sezonun ilk yarısını lider kapatan Fenerbahçe savunma hattına transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isim Stefan Savic...
- 1
Fenerbahçe sezonun ilk yarısını 44 puanla lider kapattı. Sarı lacivertliler ara transfer dönemi için çalışamlarına devam ediyor.
- 2
Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Malang Sarr, Fenerbahçe’ye önerildi fakat yönetimin son tercihi Savic oldu.
- 3
Sarı lacivertliler, Stefan Savic, deneyimi sayesinde transferinin ardından direkt olarak katkı sağlayabileceği düşünülüyor, çalışmalar devam ediyor.
-
- 4
Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki Karadağlı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor.
- 5
Stefan Savic kimdir?
Doğum tarihi: 8 Ocak 1991 (32)
Uyruk: Karadağ
Boy: 1,87 m
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 5 milyon €
Oynadığı takımlar: Partizan, Man. City, Fiorentina, Atlético Madrid
- 6
-
- 7