Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır, İtalya basınında yer alan habere göre Roma'nın transfer listesinde yer alıyor
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Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, yaz aylarında olduğu gibi kış transfer dönemi gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
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İtalyan basını bordo mavili kalecinin Roma Kulübü’nün listesinde olduğunu yazdı.
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Calciomercato’nun haberine göre; Roma, Rui Patricio'nun yerine 3 aday belirledi ve bu isim arasında Uğurcan Çakır'da yer alıyor.
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35 yaşındaki Rui Patricio ile vedalaşmaya hazırlanan Roma'nın Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone'nin yanı sıra Uğurcan Çakır'la da ilgileniyor.
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İtalya basınında yer alan haberde diğer isimlere göre daha uygun bir fiyata transfer edilebilecek olan Uğurcan Çakır'ın son aylarda Roma tarafından takip edildiği belirtildi.
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Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı ancak 18 gole engel olamadı.
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Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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