Haluk Levent, yeni yıla Hatay'da depremzedelerle girdi
Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, yılbaşını 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da evleri yıkılan depremzedelerle birlikte konteynerde kutladı
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Haluk Levent, yeni yıla 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğradığı Hatay'da evleri yıkılan ve konteynerlarda kalan depremzedelerle birlikte girdi.
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Depremzedelerle şarkılar söyleyen Haluk Levent, bazı aileleri de konteynerlerinde ziyaret etti.
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"BU YIL GÜZEL OLSUN ALLAH'IM"
O anları takipçileriyle de paylaşan Haluk Levent, "Bu gece yeni yıla Hatay'da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allah'ım" dedi.
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"BU OLANAKSIZLIKTA ONLARIN YÜZÜNÜ GÜLERKEN GÖRDÜM"
Haluk Levent, ayrıca "Metin Vursun ailesinin konteynerine ziyarete geldim. Çaylarını içtim. Küçücük Merve,doktor olmak istiyor. Ona beste yaptım. Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, AA