Galata Filistin Yürüyüşü

Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
İstanbul'da, sabah saatlerinde binlerce vatandaş, 308 STK'nın çağrısıyla, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenleniyor. Yürüyüşe AK Partili birçok bakan ve milletvekilinin yanı sıra farklı partilerden siyasiler de katılarak destek verdi
Milli İrade Platformu tarafından, 308 Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) katkısıyla Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.
TÜRKİYE VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER
Yürüyüş nedeniyle Eminönü Sahil Yolu trafiğe kapatılırken, Ayasofya-i Kebir, Süleymaniye, Sultan Ahmet ve Yeni Camii'nde sabah namazını kılan çok sayıda vatandaş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma lanet okuyarak yürüyüşe katıldı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar İsrail karşıtı sloganlar attı.
Yürüyüşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Bilal Erdoğan da yer aldı. Organizasyona çok sayıda bakan ve AK Partili milletvekili de katıldı.
BU YOLLAR ULAŞIMA KAPALI
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:
Eminönü- Sultanahmet, Sultanahmet- Eminönü tramvay hattı, Yenikapı-Eminönü ve Eminönü-Yenikapı yönü, Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolu, Tersane Caddesi, Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı.