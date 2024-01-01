Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Galata Filistin Yürüyüşü | Son dakika haberi: Galata'da Gazze Yürüyüşü gerçekleştiriliyor!

        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        İstanbul'da, sabah saatlerinde binlerce vatandaş, 308 STK'nın çağrısıyla, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenleniyor. Yürüyüşe AK Partili birçok bakan ve milletvekilinin yanı sıra farklı partilerden siyasiler de katılarak destek verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.01.2024 - 08:50 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli İrade Platformu tarafından, 308 Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) katkısıyla Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

        TÜRKİYE VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

        Yürüyüş nedeniyle Eminönü Sahil Yolu trafiğe kapatılırken, Ayasofya-i Kebir, Süleymaniye, Sultan Ahmet ve Yeni Camii'nde sabah namazını kılan çok sayıda vatandaş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma lanet okuyarak yürüyüşe katıldı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar İsrail karşıtı sloganlar attı.

        REKLAM

        Yürüyüşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Bilal Erdoğan da yer aldı. Organizasyona çok sayıda bakan ve AK Partili milletvekili de katıldı.

        BU YOLLAR ULAŞIMA KAPALI

        "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:

        Eminönü­- Sultanahmet, Sultanahmet- ­Eminönü tramvay hattı, Yenikapı-Eminönü ve Eminönü­-Yenikapı yönü, Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolu, Tersane Caddesi, Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Galata Filistin Yürüyüşü
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Yeni yılın ilk bebeği
        Yeni yılın ilk bebeği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Habertürk Anasayfa