Dengesini kaybedip düştü! İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza
Konya'da itfaiye eri Murat Tanık, kayınpederinin antenini tamir ederken ikinci katın balkonundan düştü. Feci olayda Tanık yaşamını yitirirken kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da itfaiye eri Murat Tanık'ın (44), kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybedip, 2'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği anlar, kendi evinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, 17 Aralık saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta meydana geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 2'nci katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.
Murat Tanık'ın düşme anı aynı sokakta bulunan kendi evindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dengesini kaybedip, demir korkuluklardan baş aşağı sarkan Tanık'ın, bir süre tutunmaya çalıştığı, gücünü kaybedip düştüğü görüldü.