Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var

Adana'da elektrikli soba faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Adana'da yılbaşı gecesi tam bir facia yaşandı. Olayda elektrikli sobanın devrilmesi sonucu bir evde yangın çıktı. Dumanların arasında kalan anne, baba ve 2 yaşındaki ikiz çocuklardan biri hayatını kaybetti. Diğer çocuğun ise ağır yaralandığı kaydedildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evdeki karı koca ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve D. Lamba'yı dışarı çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Solunumu duran ve itfaiye ekibinin kalp masajıyla yeniden nefes alan D. Lamba ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından ikamette soğutma çalışması yapıldı.
Fotoğraflar: İHA