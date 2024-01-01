Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evdeki karı koca ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve D. Lamba'yı dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.