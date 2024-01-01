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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu! - İş-Yaşam Haberleri

        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!

        Karayollları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.01.2024 - 01:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:42
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        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
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        Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

        Yönetmeliğe göre her yıl başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ye göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinde; 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksi'ndeki yüzde 97,72 oranındaki yükselişe rağmen düzenleme yapılmamış, mevcut geçiş ücretleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanmıştır.

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        Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak; Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama %76 oranında, YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama %50 oranında artırılmıştır.

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        Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olarak belirlenmiştir.

        YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlenmiştir.

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