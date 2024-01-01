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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri ile birlikte düzenlediği operasyonla, Suriye Halep'te, DEAŞ'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu "Hattab El Muhacir" kod Abdullah El Cündi'yi yakaladı.

MİT, Abdullah El Cündi'nin, Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi'ye operasyon için düğmeye basıldı. MİT Başkanlığı’nca sağlanan istihbari destek ile SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi. DEAŞ'lı El Cundi, UNDİ sağ olarak ele geçirildi.

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EYLEM HAZIRLIĞINI İTİRAF ETTİ

El Cündi ifadesinde; DEAŞ’ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı’nda bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti. DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi.

El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.

DEAŞ'IN SALDIRILARI DEŞİFRE OLDU

Operasyon neticesinde DEAŞ’ın eylem planlamaları deşifre edildi. Örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.