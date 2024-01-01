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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe transferde harekete geçti: Çağlar Söyüncü, Savic, Krunic... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe transferde harekete geçti: Çağlar Söyüncü, Savic, Krunic...

        Fenerbahçe, ara transferde stoper mevkisi için İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Milli oyuncu Çağlar Söyüncü için temaslarını hızlandırılacak. Ayrıca Fenerbahçe'de orta saha transferi de önemi korurken ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:52
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        • 1

          Süper Lig´de lider Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

        • 2

          Devre arası transferinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe´de stoper ve orta saha için adaylar belli oldu.

        • 3

          Sakatlıklar nedeniyle sezonun bir bölümünü stopersiz oynayan Sarı-lacivertlilerde, stoperde en büyük adaylardan biri Çağlar Söyüncü.

        • 4

          Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak düşündüğü Çağlar Söyüncü ikna edilemez ise yönetimin düşündüğü diğer bir isim ise Atletico Madrid´in tecrübeli stoperi Stefan Savic.

        • 5

          Stoper bölgesine devre arasında bu iki isime yoğunlaşacak Fenerbahçe´de oyunculardan birini bitirmesi bekleniyor.

        • 6

          ORTA SAHADA İLK ADAY KRUNIC

          Öte yandan orta sahaya da takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerde listenin ilk sırasında da Rade Krunic yer alıyor.

        • 7

          Uzun süredir Fenerbahçe´nin peşinde olduğu bosnalı futbolcu için devre arasında çalışmaların başlayacağı gündemde. Takımıyla uzun süredir anlaşmazlıkların merkezinde olan Bosnalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe, devre arasında kolları sıvayacak.

        • 8

          İtalya Serie A ekibi Milan ile 2025´e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu için Sarı-lacivertli ekibin 4 milyon Euro altında bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istediği de belirtiliyor.

        • 9

          4 İSİM İLE YOLLAR AYRILABİLİR

          Sarı-lacivertli takımda transfer çalışmalarının yanı sıra ayrılacak oyuncular da netleşiyor. 14 yabancı hakkı dolu olan Sarı-lacivertlilerde; Ryan Kent, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer aldı.

        • 10

          Ayrıca istediği süreleri alamayan Michy Batshuayi'nin de takımdan ayrılacağı gündemde. Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasıyla EURO 2024'te forma giyecek Batshuayi, iyi bir teklif alması halinde ayrılmayı düşündüğünü de yönetime bildirdi.

        • 11
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