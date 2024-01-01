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        Haberler Dünya Putin: Düşmanımız Ukrayna değil

        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılın ilk gününde Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi'ni ziyaret etti. Putin konuşmasında Ukrayna'nın düşman olmadığını mesajını da verdi. Putin konuşmasında "Biz de çatışmayı bitirmek istiyoruz, ancak yalnızca kendi şartlarımız doğrultusunda. Ukrayna bizim düşmanımız değil ancak Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler düşmanımız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:59
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        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
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        "UKRAYNA DÜŞMANIMIZ DEĞİL"

        "BELGOROD'DA YAŞANANLAR BİR TERÖR EYLEMİDİR"

        BELGOROD'DAKİ SALDIRI

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        Son açıklamada da can kaybının 24'e yükseldiği belirtilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Ukrayna
        #putin
        #dünya
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