İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
İstanbul'da, 2024'ün ilk saniyelerinde birçok yerde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri, uçaktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Giriş: 01.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:32
İstanbul'da, 2024 yılı, boğaz ve çevresinde coşku ile gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle karşılandı.
DHA'da yer alan habere göre 2024 yılının ilk saniyelerinde farklı yerlerde başlayan havai fişek gösterileri, o sırada İstanbul üzerinden geçen Türk Hava Yolları'na ait bir uçaktaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.