Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yeni yılın ilk günü | İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?

        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?

        İstanbul'da, 2024'ün ilk saniyelerinde birçok yerde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri, uçaktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da, 2024 yılı, boğaz ve çevresinde coşku ile gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle karşılandı.

        DHA'da yer alan habere göre 2024 yılının ilk saniyelerinde farklı yerlerde başlayan havai fişek gösterileri, o sırada İstanbul üzerinden geçen Türk Hava Yolları'na ait bir uçaktaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul havai fişek gösterisi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Habertürk Anasayfa