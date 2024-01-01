İngiltere'den flaş iddia: Fenerbahçe ile Galatasaray, Roberto Firmino'nun peşinde!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu transfer etmek için harekete geçti.
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi.
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İki devin, Suudi Arabistan'tan ayrılma kararı alan Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino'yu gündemine aldığı iddia edildi.
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İngiliz basınından talkSport'ta yer alan habere göre; ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen F.Bahçe ve G.Saray'ın, 32 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtildi.
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F.Bahçe ve G.Saray'ın yanı sıra Suudi Arabistan’dan Al Shabab, Al Ettifaq ve Al Fateh ile İngiltere Premier Lig’den Sheffield United’ın da Firmino'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
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Bu sezonun başında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yolunu tutan Firmino’nun, bu takımda aradığı ortamı bulamadığı bildirildi.
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Teknik direktör Matthias Jaissle’le de anlaşamadığı öne sürülen tecrübeli oyuncunun, 2026’ya kadar kontratının bulunduğu Al Ahli ile yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi.
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32 yaşındaki futbolcu, Al Ahli’de şu ana kadar çıktığı 19 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.