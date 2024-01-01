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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İngiltere'den flaş transfer iddiası: Fenerbahçe ile Galatasaray, Roberto Firmino'nun peşinde! - Galatasaray Haberleri

        İngiltere'den flaş iddia: Fenerbahçe ile Galatasaray, Roberto Firmino'nun peşinde!

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu transfer etmek için harekete geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:33
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi.

        • 2

          İki devin, Suudi Arabistan'tan ayrılma kararı alan Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino'yu gündemine aldığı iddia edildi.

        • 3

          İngiliz basınından talkSport'ta yer alan habere göre; ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen F.Bahçe ve G.Saray'ın, 32 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

        • 4

          F.Bahçe ve G.Saray'ın yanı sıra Suudi Arabistan’dan Al Shabab, Al Ettifaq ve Al Fateh ile İngiltere Premier Lig’den Sheffield United’ın da Firmino'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

        • 5

          Bu sezonun başında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yolunu tutan Firmino’nun, bu takımda aradığı ortamı bulamadığı bildirildi.

        • 6

          Teknik direktör Matthias Jaissle’le de anlaşamadığı öne sürülen tecrübeli oyuncunun, 2026’ya kadar kontratının bulunduğu Al Ahli ile yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi.

        • 7

          32 yaşındaki futbolcu, Al Ahli’de şu ana kadar çıktığı 19 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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