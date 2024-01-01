2023 yılının en çok konuşulan olaylarından biri olan Seçil Erzan’ın yargılandığı dolandırıcılık davasında şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın savunmasının alındığı duruşmanın çözülen 176 sayfalık SEGBİS kayıtlarında Galatasaray’ın eski futbolcusu Polonyalı yıldız Lukas Podolski’nin ismi ortaya çıktı. Ayrıca Fernando Muslera’nın nasıl tuzağa düşürüldüğü ayrıntıları da yer aldı.

ÖNCE NASIL TUZAĞA DÜŞTÜĞÜNÜ ANLATI

Seçil Erzan’ın mağdurlarından biri de Galatasaray’da yıllarca tercümanlık yapan Musa Mert Çetin’di. Seçil Erzan’a toplamda 75 bin dolar para kaptırdığı belirtilen Çetin, yapılan ilk duruşmada Erzan’la yüzleştirildi. Çetin, parasını nasıl kaptırdığını şöyle anlattı: "2022 Ekim'in sonu gibi "Senle bir görüşmemiz lazım' dedi. Kendisiyle görüşmeye gittim konuyu bilmeden. Ondan sonra bana anlattı böyle böyle, uluslararası bir fon olduğunu yani bu Türkiye'de değil uluslararası piyasalarda bu paranın değerlendiğini, her şeyin legal olduğunu çünkü bunu özellikle üstüne basa basa birkaç kere sordum, her şeyin legal olduğunu söyledi. Ve birçok ünlü kişinin de burada olduğunu kendisi söyledi. 75 bin dolar kendisine verdim. Bana dönüşü 2.5-3 ay içinde işte 100 bin dolar, 25 bin dolar gibi bir kazanç elde edeceğimi söyledi. Ancak paramı alamadım” dedi.

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SİSTEMDEN YABANCI OYUNCULARIN HESAPLARINA BAKMIŞ

Mahkemede Seçil Erzan’la arasında yapılan görüşmeleri anlatan Çetin, şoke eden iddialarda bulundu. Çetin “Sen kendinle sadece kalma sonuçta sen Galatasaray camiasında uzun yıllardır çalışıyorsun. Sistemden baktım yabancı oyuncuların paraları var” dedi.

“YAZIK GÜNAH PARAYA, GETİRSİN”

Erzan’ın "Sistemden baktım Muslera’nın da parası var" dediğini söylediğini anlatan Çetin, şöyle devam etti; “Muslera'nın da parası var. Muslera parasını niye böyle bir kurumsal fonda değerlendirmiyor. Yazık günah parasını değerlensin. Muslera'yı da getir, başka kişiler varsa ara getir' dedi bana."

Olayı anlatan Çetin, Muslera’nın da Seçil Erzan’ın tuzağına düştüğünü belirterek şöyle devam etti: “Muslera'yla beraber bu şekilde bize geldi yani her şeyin resmi olacağına dair. Peki 'Nasıl olacak?' diye sordum. 'Hiç merak etme bankanın ISIN kodu diye bir şeyi var hepinizin orada ISIN kodu olacak' şeklinde konuştu."