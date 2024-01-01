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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu: Meteoroloji 3 büyük kent için sarı alarm ve saat verdi! - Güncel hava durumu haberleri

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın; yurdun batısı ve iç kesimlerle Karadeniz ile Akdeniz'de sağanak yağış beklendiği bildirildi. Başkent'te sabah 04.00'ten, İstanbul'da 13.00'ten, İzmir'de saat: 10.00'dan itibaren sağanak alarmı Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'na yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:25
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        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
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        Bir haftalık aranın ardından yurt genelinde yarın sağanak yağış beklendiği öğrenildi. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusu dışındaki bölgelerde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

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        Son tahminlere göre yarın 3 büyük kentimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

        BAŞKENT'TE SABAH SAATLERİNDE SAĞANAK

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        Ankara'da yarın sıcaklık en yüksek 11 derece olacak. Saat: 04.00'ten itibaren kentte sağanak yağış beklenirken, yağışın aralıklarla gece 24.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

        İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR

        Mega kentte, salı günü sıcaklık en yüksek 15 derece olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden (13.00) itibaren sağanak beklenirken yağışın aralıklarla gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

        İZMİR'DE DE SAĞANAK VAR

        İzmir'de ise yarın en yüksek hava sıcaklığı 17 derece. Kentte etkili olması beklenen sağanak yağış için Meteoroloji tarafından saat: 10.00'dan itibaren uyarıda bulunuldu.

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