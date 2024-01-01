Âşıklar yeni yıla böyle girdi
Bir yılı daha geride bıraktık. Ünlü çiftler, 2024 heyecanını takipçileriyle paylaştı. Bazı ünlü isimler, yeni yılı yurt dışında karşıladı
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Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan 2024'e birlikte girdi.
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Devrim Özkan, fotoğraflarına; "Sensin benim hediyem" notunu düştü.
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2016'da Neslihan Atagül ile nikâh masasına oturan Kadir Doğulu'nun nisan ayında Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Aralarındaki krizi atlatan çiftten Neslihan Atagül, eşiyle yer aldığı bu kareye, "Seviyorum merkez" mesajını yazdı.
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Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden oyuncu Deniz Işın ve Erdem Şanlı, yeni yıla yurt dışında girdi.
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Çift, 2024'ü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te karşıladı.
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Son dönemin popüler çiftlerinden Hande Erçel ile Hakan Sabancı da yeni yılı karşılama tercihini yurt dışından yana kullandı.
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Çift, Bali'ye gitti.
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Eylülde evlenen Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, bu fotoğraflarına "İyi seneler" notunu düştü.
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Anne - baba olmaya hazırlanan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, 2024'e girerken kedileriyle poz verdi.
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2024'e sevgilisi Sera Vrij ile Dubai'de girdi.