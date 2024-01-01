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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü! - En son haberler

        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!

        Niğde'de, 39 yaşındaki Ramazan Gök, kahvede karşılaştığı husumetli olduğu akrabaları 43 yaşındaki Abdullah Gül ile 52 yaşındaki Ramazan Gök´ü tabancayla öldürdü. Olaydan sonra evine giden cinayet şüphelisi Gök, ölenlerin yakınları B.G. ile İ.G tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. İ.G. gözaltına alınırken, B.G.´yi yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:37
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        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
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        Niğde'de olay, dün akşam Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi´ndeki bir kıraathanede meydana geldi.

        SİLAHLA VURUP KAÇTI

        Ramazan Gök (39), husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök´ün (52) yanına gitti. Gök, kıraathanede tartıştığı Gül ile Ramazan Gök´ü tabancayla vurup, kaçtı.

        İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        CİNAYET ZANLISI DA ÖLDÜRÜLDÜ

        Ramazan Gök tarafından kahvede öldürülen 2 akrabası.
        Ramazan Gök tarafından kahvede öldürülen 2 akrabası.

        Olayı öğrenen Gül ve Gök´ün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gök´ün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı Gök´ü av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.

        BİRİ YAKALANDI DİĞERİ FİRARDA

        Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerden İ.G.´yi gözaltına aldı. İ.G. jandarma karakoluna götürülürken, firari B.G.´nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        VALİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

        Öte yandan olay yerinde incelemede bulunan Vali Cahit Çelik, "Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.

        Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Olaya karışanlardan biri yakalandı, diğerini yakalama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

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        #Niğde
        #Son dakika haberler
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