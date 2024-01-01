Galatasaray'a Sanches teklifi
PSG'nin Roma'da kiralık oynayan futbolcusu Renato Sanches, Galatasaray'a önerildi. İtalyan ekibinden ayrılma kararı alan ve PSG'ye dönmesi mümkün görünmeyen Renato Sanches, sarı - kırmızılılara gündemine geldi
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Orta sahada Lucas Torreira’nın yanında oynayabilecek kaliteli bir futbolcu arayan Galatasaray’a Roma’da forma giyen Renato Sanches’in teklif edildiği ileri sürüldü.
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İtalyan gazeteci Nicolo Schiara’nın haberine göre; bonservisi Paris Saint-Germain’de (PSG) olan Portekizli futbolcu, kiralık geldiği Roma’da forma şansı bulamadığı için ara transfer döneminde ayrılma kararı aldı.
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Renato PSG’ye dönüp, kariyerini orada devam ettirmeyi planlıyor ancak Fransız kulübünün teknik patronu Luis Enrique’nin kadro planlamasında olmadığı için böyle bir durum mümkün görünmüyor.
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Menajerlerin kulüp aradığı 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a önerildiği ve cevap beklendiği belirtildi.
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Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma’da bu sezon 5 İtalya Serie A ve 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.
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