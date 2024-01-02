İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıklardaki Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan polise yönelik şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin yaralı olarak yakalandığını duyurdu
Başkent Ankara'da, İçişleri Bakanlığı önünde polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi.Fotoğraf: AA
Polis, İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Şüpheli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMAFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Bu gece saat 23.30'da Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır."
ŞÜPHELİNİN KAYIP OLARAK ARANDIĞI BELİRLENDİFotoğraf: AA
Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında, "Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.