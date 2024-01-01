Alev alev yandı! Kenara çekti, yolcuları indirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan servis otobüsünde maddi hasar meydana geldi
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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen havalimanı servis otobüsü, Akgedik Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle lastiklerinden yanmaya başladı.
Fotoğraf: AA
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Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti, yolcuları indirdi.
Fotoğraf: AA
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Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
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İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Fotoğraf: AA
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Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.
Fotoğraf: AA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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