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        Haberler Gündem Güncel Alev alev yandı! Kenara çekti, yolcuları indirdi

        Alev alev yandı! Kenara çekti, yolcuları indirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan servis otobüsünde maddi hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:19 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:19
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          Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen havalimanı servis otobüsü, Akgedik Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle lastiklerinden yanmaya başladı.

          Fotoğraf: AA

        • 2

          Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti, yolcuları indirdi.

          Fotoğraf: AA

        • 3

          Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

          Fotoğraf: AA

        • 4

          İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

          Fotoğraf: AA

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          Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.

          Fotoğraf: AA

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          Fotoğraf: İHA

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          Fotoğraf: İHA

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          Fotoğraf: İHA

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