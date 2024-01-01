Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem

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Yeni sistemle, şehirlerarası yolcu otobüslerinde aracın hızı, şoförün dinlenip dinlenmediği, yolcularla ilgili birçok bilgi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adım adım takip edilecek.

1 Ocak itibariyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde araç takip cihazının zorunlu kullanımı başladı. Yeni sistemle taşıtların konum bilgileri 2 dakikalık aralıklarla Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) aktarılacak.

ARAÇ TAKİP CİHAZI ARTIK ZORUNLU OLACAK

Tüm Otobüsçüler Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, sistem İstanbul'da 8 bin 500 otobüsün yaklaşık 4 binine takıldı. Sistem, İstanbul'daki yolcu otobüslerinin yüzde 40'ında aktif. 2024 yılının bahar aylarına kadar yeni sistemin şehirlerarası yolcu otobüslerinin yüzde 80'ine takılması hedefleniyor. Araç içindeki kameralar yardımıyla şoförün kaç saat dinlendiği, aracın hız sınırı, yolcu bilgileri gibi pek çok bilgi elde edilebilecek. Yeni sistemle hedeflenen, yolcu güvenliği ve otobüslerin karıştığı trafik kazalarının önüne geçebilmek.

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"ARACI KULLANMA SÜRENİZ BİTMEDEN SİSTEM UYARI VERİYOR"

Şoför Mehmet Purtul, "10 gün evvel falan geçtik zaten sisteme. Kendimiz direkt polise bağlıyız. Polis hepsini izliyor oradan. Yakından görüyor bizi; ama çok güzel birşey tabii ki. En azından bunlar şeyin önüne geçer fazla kullanmanın, şoförlere zorluğun, dinlenme konusundaki hassasiyet çok önemli. Sistem 4.5 kullanıyoruz. Ondan sonra diğer kaptanımız 4.5 saat kullanıyor dinlenerek gidiyoruz. Takomuz biz dijital tako diyoruz o ehliyete takomuz yettiği müddetçe yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki ekran sizi gösteriyor zaten süreniz bitmeden 15 dakika evvel uyarı veriyor size. Ona göre de kendinizi hazırlıyorsunuz." dedi.

"HIZLAR TAKİP EDİLECEK"

Şoför Mehmet Uysal ise, Bu sistemin özellikleri aracın nerede olduğuna, herhangi bir olumsuzluğa karşı yeri tespit edilebiliyor. Yani çok güzel bir sistem. Bu hemen hemen 10 ay önce yenilendi.Bunları belli bir süre sonra değiştiriyorlar tekrar değiştirdiler. Bu yasa çıkmadan önce şirketler kendisi zaten takıyordu bu sistemi araçları takip etme amacıyla.Mesela yollarda trafik oluyor aracı yönlendirmekte güzel oluyor." dedi. Şoför Zeynal Çembek, "Bizim aracımızda son model aracımız olduğu için ekleme yapılmadı. Yalnız bu sistem hakkında bilgimiz var. En kısa zamanda, sürede yapılacağını bize ilettiler söylediler. Cihaz bütün araçlara takılacak zaten zorunlu bir hale geldi. Her 2 dakikada bir sistem tarafından kontrol edip emniyet kemeri olsun, telefonla konuşup konuşmadığımızla alakalı olsun bütün görüntüler devletimize ulaşacak zaten. Bunun bilgisi verilmişti. Kesinlikle tabii ki her iki dakikada bir zaten kontrol yapılacak araçların kamera sistemleriyle. Hızlar takip edilecek." şeklinde konuştu.

"KAZALARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Otobüs firması hareket merkezi sorumlusu Cumhur Kahveci, "Araç takip sistemiyle bundan sonraki süreçte bütün araçlarımız zaten öncesi gibi takip edilmeye devam ediyor. Biz de takip etmekteyiz. Bu veriyi bakanlık takip etmekte bizden çıkıp tamamen bakanlık da takip etmektedir. Bu konuyla ilgili daha da iyi olacağını düşünmekteyiz. Kazaların önüne geçeceğini düşünüyoruz. Uykusuz yorgun kaptanların bu süreçte daha da minumum seviyeye inerek kaza seviyesini düşüreceğini düşünmekteyiz. Bütün araçlarımızda mevcut kamera sistemimiz. Her araçta 8 adet kamera bulunmaktadır. Bütün araçlarımız aktif olarak çalışmaktadır. Araçların takibi kamera ve ayrıca araç takip sistemimiz bulunmakta. Araç herhangi bir olumsuz yerde durduğu zaman biz kamera merkezi olarak araçlarımızı arayarak herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını soruyoruz ve konuyla ilgili bilgi alıyoruz. Gerekli mercilere bilgi veriyoruz." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.