Beklenen an geldi: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor!
La Liga devi Real Madrid, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler sezon başından beri üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklarla forma giyme şansı bulamamıştı. Dev kulüpteki performansı merakla beklenen Güler'in sahalara dönüş maçını İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe ile gösterdiği başarılı performans sonrası İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamamıştı.
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Sezon başından itibaren ilk maçı merakla beklenen genç yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.
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Sakatlık problemlerini atlatan ve tam olarak hazır bir şekilde takımla antrenmanlarda yer alan Arda Güler'in ilk maçına çıkması bekleniyor.
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3 OCAK'TA SAHADA!
Marca'nın haberine göre genç yıldız, bir aksilik yaşamaması halinde 3 Ocak 2024'te oynanacak olan Mallorca maçında Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.
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Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyunun son bölümlerinde Arda'ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.
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Real Madrid, 18. hafta itibarıyla 45 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından Girona ise aynı puanla ikinci sırada onu takip ediyor.
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REAL MADRID - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Mallorca maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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