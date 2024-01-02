Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için ihtar! - Tümosan Konyaspor Haberleri

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için ihtar! - Tümosan Konyaspor Haberleri

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TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu.

Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.

Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.