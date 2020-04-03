03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sivas'ın Kangal ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Tekke köyü, koronavirüse karşı kendi tedbirlerini aldı. Köyde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 18 kişiyi korumak için ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı. Girişe 'Köyümüze ziyaretçi kabul etmiyoruz' yazılı tabela konuldu.
"23 KİŞİDEN 18'İ KRONİK HASTA"
DHA'da yer alan habere göre Köy Muhtarı Haydar Ülger, köyün bölgede yoğun ilgi görmesi ve ziyaret ve piknik yapmak isteyenin çok olması nedeniyle böyle bir tabela astıklarını belirterek, "Köyümüzde şu anda 23 tane insan yaşıyor. Bunların 18'i yaşlı ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olan insanlar.
"DIŞARIDAN KİMİN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMUYOR"
Burası da Kangal ilçesinin güzide köylerinden bir tanesidir. İnsanlar buraya piknik yapmaya geliyor. Biz bu bela geçene kadar pikniği engellemek için böyle bir tabela astık. Başka bir amacımız yok. Yaşlıları korumamız gerekiyor. Dışarıdan kimin ne getireceği belli olmuyor" dedi.
"KÖYLÜLERİMİZ RİSK GRUBUNDA"
Tabelayı görenlerin güzel tepkiler verdiğini söyleyen Ülger, "Ben ilk olarak bunu sosyal medyaya attığımda 100 kişiden 1 kişi eleştirmişti. Yasakçı zihniyet diye eleştirmişlerdi. Ama bunun yasakçı zihniyetle alakası yok. Burada kendi sağlımızı korumak için yaptık. Ben 66 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Bu nedenle böyle bir önlem aldık.
"YAŞLILARIMIZ DA DIŞARI ÇIKMIYOR"
Zaten biz yaşlılarımızı dışarıya çıkarmıyoruz. Dışarıdan gelenleri de 15 gün izole ediyoruz. Köyümüzde bir karantina söz konusu değil. Sadece kendi tedbirimizi kendimiz aldık. Bu virüs köyümüze girerse burada bir tane insan kalmaz'' diye konuştu.
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