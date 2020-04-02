DHA

İstanbul'da oturan karı koca çift, 21 Mart Salı günü Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete geldi. Bir süre sonra 64 yaşında olduğu öğrenilen kadında yüksek ateş şikayeti başladı. Bunun üzerine çift, koronavirüs şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi’ne müracaat etti.

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POZİTİF ÇIKTI, EŞİ DE TEDAVİ ALTINDA

DHA'da yer alan habere göre yapılan 'Covid-19' testinde kadının sonuçları pozitif çıktı. Yapılan ilk tedavisinin ardından kadın Konya'ya sevk edildi. Henüz test sonuçları çıkmayan eşi de tedaviye alınırken, temasa geçtiği oğlu ve ailesi başta olmak üzere sağlık çalışanları da takibe alındı.

TEDBİR AMAÇLI 50 YOLCU ARANIYOR

Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, çiftin yolculuk yaptığı otobüsteki 50 yolcuya ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, tedbir amaçlı diğer yolculara ulaşıp, sağlık taraması yapılacağını duyurdu.