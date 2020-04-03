03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı İtalya ve İspanya'daki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin dolmasının ardından enfekte olan hastalara, sağlık merkezlerinin bahçelerinde tedavi uygulandığına dair kareler dün haber ajansları tarafından servis edildi.
BATTANİYELERE SARILDILAR
Dünyayı kortutan fotoğraflarda genç yaşlı birçok hastanın battaniye ve yorganlara sarılmış biçimde, tedavi görüldükleri görüldü. İşte insanın kanını donduran salgının gerisinde bıraktığı o fotoğraflar...
EN YÜKSEK CAN KAYBI İTALYA'DA
Kovid-19 salgınında en fazla can kaybını yaşayan İtalya'da şu ana kadar 13 bin 915 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki enfekte sayısının ise 83 bin 49'a yükseldiği bildirildi. İtalya, yaşadığı felaketin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) kendisine gereken ilgi ve yardımı göstermemesi nedeniyle büyük tepki gösterdi.
İSPANYA'DA 10 BİN 348 ÖLÜM
İtalya'nın ardından Avrupa kıtasında koronavirüs salgınında en yüksek can kaybı İspanya'da yaşandı. 10 bin 348 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, vaka sayısı ise 75 bine yaklaştı.
GÜNDE 800-900 ARASINDA CAN KAYBI
İspanya'dan da paylaşılan görüntülerde birçok kişinin hastane ve sağlık merkezlerinin bahçesinde tedavi edilmeye çalışıldığı görüldü. İspanya'da ortalama can kaybının günde 800-900 arasında olduğu bildirildi.
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