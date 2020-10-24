Koronavirüs tedavisinde korkutan gelişme!

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Hindistan'da yapılan ve sonuçları British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan bir araştırma plazma tedavisinin hastanede koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlere çok az fayda sağladığını ortaya koydu.
"PLAZMA KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRENLERE ÇOK AZ FAYDA SAĞLIYOR"
Nekahet dönemindeki kişilerin bağışladığı plazmanın, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlere çok az fayda sağladığı bildirildi.
Hindistan'da yapılan ve sonuçları British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19'u yenen kişilerden alınarak enfekte kişilere verilen antikorların, ölüm oranlarını düşürmediği veya hastalığın ağırlaşmasını engellemediği gözlendi.
ÖLÜM ORANLARINA KATKI SAĞLAMIYOR
Araştırma çerçevesinde nisan-temmuz aylarında Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı orta seviyede geçiren 464 yetişkin incelendi.
Rastgele iki gruba ayrılan hastalardan bir bölümüne en iyi şekilde bakımın yanı sıra 24 saat arayla 2 plazma nakli yapıldı.
Plazma tedavisi alanlarda, nefes darlığı ve yorgunluk gibi bazı semptomlarda iyileşme görüldü. Ancak tedavinin ölüm oranlarına ya da hastalığın seyrinin 28 güne kadar ağırlaşmasına katkı sağlamadığı bulgusu elde edildi.
Reading Üniversitesinde görevli Viroloji Profesörü Ian Jones, nekahat dönemindeki kişilerin plazmasının, Kovid-19 tedavisinde kullanılmasının sürdürülmesi ancak bunun yeni teşhis konulmuş kişilere uygulanması tavsiyesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!