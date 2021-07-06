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Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

MUĞLA AŞILAMADA BİRİNCİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşılamada maviye dönen ilk ilk Muğla oldu. Muğla'da 18 yaş üstü birinci doz aşılanma oranı yüzde 5 Temmuz itibari ile yüzde 79,8'e ulaşırken, 6 Temmuz tarihi itibari ile bu oran yüzde 80'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları ve aşı programının seyrinin artık yeni şekilde aktarılacağını belirterek, "Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" demişti.

BAKAN KOCA: LÜTFEN ACELE EDİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verileriyle ilgili değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı.

Vatandaşlara aşı çağrısı yapan Bakan Koca, “Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin” ifadelerini kullandı.