Koronavirüste yeni vaka sayısı 30 bin 103

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." dedi.
DÜNKÜ (27 KASIM 20202) KORONAVİRÜS TABLOSU
"BU BİR TERCİH DEĞİL TOPLUMSAL ZORUNLULUKTUR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020
CAN KAYBI VE VAKALARDA YENİ ZİRVE
Bugün açıklanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tablosu gerek vaka artış sayısı ve gerekse can kaybı sayısında yeni zirveyi oluşturdu.
25 KASIM’DAN BU YANA VAKALAR
Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan bu yana günlük koronavirüs tablosunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklıyor. Buna göre vaka sayıları gün gün şöyle oldu:
25 Kasım 2020: 28.351
26 Kasım 2020: 29.132
27 Kasım 2020: 29.845
28 Kasım 2020: 30.103
SON 10 GÜNLÜK VAKALAR
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