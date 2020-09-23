Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte, 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu. 1027 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

''AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca, ''Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım.'' dedi.