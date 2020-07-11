Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yeni tabloyu paylaştı. Bugün 21 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. 1016 yeni koronavirüs vakası tespit edildi...

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."