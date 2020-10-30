Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465e yükseldi.

''AĞIR HASTA SAYIMIZ 2 BİNE YAKLAŞTI''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz.'' dedi.