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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3.148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 30 bin 217'ye, can kaybının da 649'a ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 202.845, toplam vaka sayısı 30.217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1.326 oldu.

Bugünkü test sayısı 21.400, vaka sayısı 3.148, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.