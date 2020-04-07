Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.'' ifadelerine yer verdi.

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