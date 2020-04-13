Son dakika koronavirüs korkunç bilanço... ABD'de vaka sayısı 505 bin oldu! Feci can kaybı! - Haberler

AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Wuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları da can kayıpları da durmak bilmiyor. Son 24 saatte küresel pandemi dünya genelinde 6 bin 696 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu ve toplam can kaybı 114 bin 215'e yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 850 BİN OLDU

Son bir gün içinde enfekte olan 1 milyon 777 bin kişiye, yeni 73 bin vaka daha eklendi ve şu an Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirien toplam vaka sayısı ise 1 milyon 850 bin kişiye ulaştı. İşte dünyayı çaresiz bırakan koronavirüs salgınında ülke ülke yaşananlar ve son durum...

ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISI PATLADI

AA'da yer alan habere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 22 bin 115’e çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya yükseldi.

İTALYA'DA CAN KAYBI 19 BİN 899'A ULAŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 kişi artarak 19 bin 899'a yükseldi. Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 102 bin 253'e çıktığı, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 156 bin 363'e ulaştığı belirtildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 209 OLDU

İspanya Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 167 artarak 166 bin 19´a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 619 kişi daha artarak 17 bin 209'a yükseldi.

FRANSA'DA AĞIR BİLANÇO: 14 BİN 393 ÖLÜM



Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 oldu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 10 BİN 612'YE ÇIKTI

İngiltere´de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612´ye yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 84 bin 279´a çıktı. İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson hastaneden taburcu edildi.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 3 BİN 22'YE ÇIKTI

Almanya'da da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları arttı. Ülke genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 22'ye yükselirken toplam enfekte sayısının ise 64 bin 532 olduğu bildirildi. Salgınla mücadele kapsamında 2’den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlemler alındı.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 130 OLDU

Rusya'da, Son bir günde 2 bin 186 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 15 bin 770’e ulaştı. Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünden bu yana 24 kişi artarak 130’a çıktı.

ÇİN'DE ÖLÜM OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 97'si yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildiği; ölü sayısının ise 3 bin 341 olduğu belirtildi.

İRAN'DA CAN KAYBI 4 BİN 474'E ULAŞTI

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

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AVUSTRALYA'DA ÖLÜ SAYISI 61 OLDU

Avustralya’da 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 61’e yükseldi. Ülke genelinde yaklaşık 350 bin kişiye yapılan testler sonucunda belirlenen vaka sayısı da 6 bin 303’e ulaştı.