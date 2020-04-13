Son dakika THY pilotu korona kurbanı... THY'de bir pilot daha 'Korona'dan öldü! - Haberler

İHA

Korona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları (THY) Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon’un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç’ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını yasa boğdu.

SERDAR KAPTAN İÇİN DONÖR ARANIYOR

İHA'da yer alan habere göre Cerrahpaşa Hastanesi'nde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyordu. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyordu. Uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak’a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.