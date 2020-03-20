DHA

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor. İşe gitme zorunluluğu olanlar ise dışarıya çıkıyor.

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da bu sabah yollar boş kaldı. Dışarıya çıkanların sayısının azlığı dikkat çekti.

TOPLU ULAŞIM ÇOK SAKİNLEŞTİ

Saat 09.30 itibarı ile İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 13'lere kadar düştü. Öte yandan toplu taşıma araçları ve metrobüs duraklarındaki sakinlikte dikkat çekti.