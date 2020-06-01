DHA

Sivas'ta bugün öğle saatlerinde insanları korkutan bir olay yaşandı. Olay, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda meydana geldi. Polisin şüphelenerek kimlik sorduğu C.A. kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını ve kimliğinin olmadığını söyledi. Afganistan uyruklu olduğunu belirten C.A., hasta ve yüksek ateşli olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, C.A'nın ateşinin 39 derece olduğunu tespit etti. Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı. C.A., ambulansla Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) kaldırılarak tedavi altına alındı.