ABD’nin Minneapolis kentinde, gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd (46) için başlatılan protesto gösterileri dün de devam etti. Boston’dan San Francisco’ya binlerce protestocu bulundukları şehirlerde sokaklara inerek, ülkedeki ırkçılığa ve polis şiddetine karşı “Siyahilerin hayatı önemli”, “Nefes Alamıyorum” yazılı pankart ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.
BÜYÜK KENTLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
AA'da yer alan habere göre Washington DC, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldığı kaydedildi.
ŞİDDET VE YAĞMA OLAYLARI ARTTI
California’daki Long Beach ve San Jose şehirlerinde birçok dükkanda yağmalamalar yaşanırken, Indianapolis’teki gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda ise iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. New York’un değişik bölgelerde devam eden protestolarda da zaman zaman polis ile gergin anlar yaşandı.
POLİSLE GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA
Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan’a giren kalabalık bir protestocu grup, Union Meydanı’nda çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi, çıkan arbedede onlarca gösterici gözaltına alındı, olaylarda bir polis aracı yakıldı.
YAĞMAYA KARŞI ÖNLEM ALIYORLAR
Göstericiler Manhattan'daki tarihi St. Patrick’s Katedralinin duvarları da dahil birçok binaya sprey boya ile “Nefes Alamıyorum” yazdı. Yağmalama ve hasara karşı bazı iş yeri sahipleri, mağazalarının kapı ve pencerelerini tahta plakalarla kapattı.
POLİS ŞEFİ DE GÖSTERİCİLERLE YÜRÜDÜ
Öte yandan, protesto gösterilerinin çoğunda polisle yaşanan gerginlikler öne çıkarken, bazı gösterilerden sosyal medyaya düşen görüntüler ise protestolara farklı bir boyut kattı. New Jersey’nin Camden Bölgesi Polis Şefi Joe Wysocki’nin göstericiler arasında yumruğunu kaldırarak onlarla yürümesi polisin protestocularla dayanışma örneği göstermesi açısından takdir topladı.
EYLEMCİLERE KATILDI
Aynı şekilde Michigan’ın Flint Township kasabasından gelen görüntülerde de Genesee Bölgesi Şerifi Christopher Swanson’un göstericilerin “Bizimle yürü” talebine olumlu cevap vererek protestoya katılması sosyal medyada en fazla paylaşılan pozitif videolardan biri oldu.
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