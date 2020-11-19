Mahalleli ihbar etti! Baba şiddeti!

DHA

Şanlıurfa'da, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'ye oklavaya vurmaya başladı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Baba Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti. Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

"BABA VURMA" ÇIKLIKLARI

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelerek oklavayla öldüresiye dövdü. Küçük çocuk, annesinden yardım istedi, ama adam balkona çıkmak isteyen eşine engel oldu. Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin `Baba vurma´ diye seslendiği duyuldu.

İFADENİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.´yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.