40 öğrenci ve 14 öğretmen hastanelik oldu!

AA

Erzurum'da, TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı'nca Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ilden 102 projenin yer aldığı "16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi"ne katılan 54 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.

40 ÖĞRENCİ VE 14 ÖĞRETMEN ACİL'E KALDIRILDI

AA'da yer alan son dakika haberine göre rahatsızlanan 40 öğrenci ve 14 öğretmen, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti.

ÖĞRENCİLER MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

Yedikleri yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen öğrenciler, hastanede müşahede altına alındı, öğretmenler ise taburcu edildi. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafif bulantı ve ishal şikayetiyle gelen öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğunu söyledi.

"HAYATİ BİR PROBLEMLERİ YOK"

Aynı şikayetlerle hastaneye gelen 14 öğretmeni taburcu ettiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı 40 öğrencimizi müşahede altına aldık, genel durumları çok iyi, birkaç saat sonra kendilerini taburcu edeceğiz. Hastalar, aynı yerde pişen yemeği 2 ayrı tesiste yemiş. Bir grupta çok hafif rahatsızlık görülmüş, diğer grupta bir rahatsızlık olmamış. Rahatsızlananlara gıda zehirlenmesi şüphesiyle gerekli müdahaleleri yaptık. Hayati tehlike oluşturacak problemleri yok" dedi.