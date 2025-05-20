Konutta reel düşüş 15. ayında

TCMB, nisan ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,9 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,6 oranında azaldı. Enflasyona karşı yıllık düşüş serisi 15. ayını buldu.

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İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 2,8 ve 0,2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 34,4, 41,9 ve 30,9 oranlarında artış gösterdi.

Ülke genelinde en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 41,9 ile Ankara'da gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon, nisan ayında 37,86 olmuştu. Nisanda enflasyonu yenen tek şehir Ankara oldu.