Kocaeli'de 14 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi

Son dakika: Kocaeli'de 14 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) polisi, TEM Otoyolu İzmit mevkisinde bir TIR'ı durdurdu.

İHA'nın haberine göre; aracın kasasında yapılan aramada kolilerin içine konulmuş 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.