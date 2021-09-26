Koca dehşeti! Ailesi uykudayken evi ateşe verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, öfkeli koca, ailesi uyurken evlerini ateşe verdi. Canlarını zor kurtaran aile gözyaşlarına boğulurken, alt katlardaki bina sakinleri yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Faciadan dönülen olayda öfkeli koca gözaltına alındı.
Olay, gece yarısı Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı eve ateşe verdi.
Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı. Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı'nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.
EKİPLER, DİĞER DAİRELERİ TAHLİYE ETTİ
Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahliye etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'ın da bizzat söndürme çalışmasına katıldığı yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda diğer daireler ile yan binalara sıçramadan söndürüldü.
AİLE VE BİNA SAKİNLERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU
Tüm mahallenin sokağa döküldüğü yangında polis acil sağlık ekipleri tedbir alırken, evi ateşe veren A.A. isimli babadan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan öfkeli şahsın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığını belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER
Mahalleyi şaşkına çeviren olayda, babaları tarafından ateşe verilen evden canlarını zor kurtaran evin hanımı ile oğlu evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler.
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