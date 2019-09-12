KKTC'de askeri bölgede patlama

KKTC´nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde bulunan mühimmat deposunda sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Askeri bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerzay, "Girne´nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım." Şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.

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